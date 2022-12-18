كأس العالم قطر 2022.. حفل ختام مبهر للمونديال بملعب لوسيل

شهد الحفل الختامي لكأس العالم قطر 2022 والذي أقيم بملعب لوسيل قبل انطلاق المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين أعمالاً فنية مزجت بين الانتقال من القدم والتراث إلى الحداثة والعالمية، وذلك من خلال تقديم لوحات فنية وموسيقية تميّزت بالإبهار والإبداع الفني .

وكان حفلاً شكرت فيه دولة قطر العالم أجمع وودّعته بعد استضافة بطولة استثنائية وفريدة من كأس العالم تحطّمت فيها الأرقام القياسية وتركت للعالم ذكريات لا تنسى.

وشهد الحفل الختامي لكأس العالم F قطر 2022، الاحتفاء بتقارب شعوب العالم في 29 يوماً خلال فترة البطولة، بدءاً من حفل الافتتاح وحتى التحية الأخيرة وسط مزيج موسيقي من أغاني الألبوم الغنائي الرسمي للمونديال.

بدأ الحفل الختامي بأداء غنائي فريد عنوانه (يا له من عالم رائع) أدّته المؤدية القطرية دانا، فيما ألقى تميم البرغوثي قصيدة عن تجمعنا على قلب واحد، على الرغم من اختلافاتنا، للاحتفاء بالساحرة المستديرة.

كما شهد الحفل الذي استمر حوالي 12 دقيقة، إضاءة 32 كرة، تشبه الأجرام السماوية مزيّنة بأعلام البلدان التي شاركت في المونديال، حيث تظهر الأجرام السماوية على ساحة الملعب وتحاكي بحركاتها مسار المنتخبات المشاركة، ولن يتبقى إلا جرمان سماويان يرمزان إلى منتخبي فرنسا والأرجنتين، وفجأة ترتفع الكرتان إلى الأعلى لترمز إلى رغبة كل منتخب في تحقيق اللقب.

واستمر الحفل بمزيج موسيقي لأغاني الألبوم الرسمي للمونديال، بدأ بأغنية (هيا هيا) لدافيدو وعائشة، وأغنية (أرحبو) لأوزونا وغميس، وانتهي بأغنية (لايت ذا سكاي) لنورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال.

وساعد أسلوب التصميم الإبداعي الفريد للإضاءة في استاد لوسيل في الإبهار والإبداع الذي خرج به حفل الختام، والذي انتهى بالكشف عن الموسيقى الرسمية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل اسم (وان داي) التي أدّتها دانا، وبمجرد ظهور دانا أحاط المشجّعون بحافة أرضية الملعب وتم تشغيل عرض مشوّق عبر الإسقاط الضوئي في أرضية الملعب وتمحور هذا الأداء "حول الحب والسلام وأننا جميعاً جزء صغير من كون عملاق".





