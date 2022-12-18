الفيلم التونسي "سفاح نابل" في قاعات السينما التونسية بداية من 21 ديسمبر 2022

سيكون الفيلم التونسي "سفاح نابل" لكريم بالرحومة متاحًا في قاعات السينما التونسية بداية من يوم 21 ديسمبر الحالي، وفق ما أعلنه منتجو الفيلم.



وكان العرض الأول في تونس قد تمّ تقديمه مساء الجمعة 16 ديسمبر بقاعة الكوليزي بالعاصمة بحضور صنّاع الفيلم ولفيف من الفنانين وجمهور الفن السابع.



وينقل فيلم "سفاح نابل" قصّة "الناصر" قاتل الأطفال الذي ذاع صيته في جهة الوطن القبلي في الثمانينات وتمّ إعدامه في نوفمبر من سنة 1990، متعرّضا إلى الرعب الذي أثاره في المجتمع في تلك الفترة، كما يسلط الفيلم الضوء على الدوافع النفسية التي نشأت عليها شخصية السفاح والتي كان عاملا رئيسيا في إجرامه، ونتج عنها قتل واختطاف واغتصاب 14 طفلا.



ويعتبر هذا الفيلم التجربة الإخراجية الأولى في مسيرة كريم بالرحومة. وهو من بطولة الممثل أحمد الأندلسي الذي جسد دور "الناصر" السفاح، ويشاركه في التمثيل بلال سلاطنية وميساء ساسي والهادي الماجري وفتحي العكاري وفاخر الوحشي ومنصف العجنقي ومعز بعتور.



وتحدّث المخرج كريم بالرحومة في كلمته عن هذا العمل السينمائي الأول له، قائلا إنه استغرق إنجازه خمس سنوات وتمّ تصويره في 14 يوما فقط. كما تطرق إلى الصعوبات التي واجهته خلال تنفيذ الفيلم، خاصة على المستوى المادي حيث أفاد أنه لم يتلقّ دعما من الدولة.



وكان فيلم "سفاح نابل" قد تحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية 2022. كما شارك في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل بمهرجان "أوجده" بالمغرب.



