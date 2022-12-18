وقّع كل من وزير التربية، فتحي السلاوتي، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، محمد الشابي، على وثيقة الإطار المرجعي العام لهندسة التعلّمات للمرحلة الإبتدائية، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.



وذكرت الوزارة، أن التوقيع على وثيقة الإطار المرجعي العام لهندسة التعلّمات، جاء خلال انعقاد اجتماع لجنة قيادة مشروع تطوير البرامج بالمرحلة الابتدائية، مشيرة، الى أن هذه المصادقة تعني اتمام كافة مراحلها لتكون بذلك وثيقة رسمية تعتمد في بقية مسار الإصلاح.



ويعد الاطار المرجعي للتعلمات المذكور وثيقة تأطيرية ومنطلقا لإصلاح جلّ المراحل التعليمية والتعلّمية في المرحلة الابتدائية من حيث المحتويات ومضامين الكتب والمقاربات البيداغوجية والتقييم والزمن المدرسي والحياة المدرسية وكل ما يتعلق بأهداف المنظومة التربوية.



في سياق آخر ستشرع وزارة التربية بداية من الموسم الدراسي 2024-2025 في إصلاح بعض المحتويات والبرامج والمقاربات البيداغوجية لبعض المستويات التعليمية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وفق ما ذكرته وزارة التربية.



وستشمل عملية إصلاح محتويات الكتب المدرسية والبرامج والزمن المدرسي والحياة المدرسية والمقاربات البيداغوجية في خطوة أولى مستوى السابعة من التعليم الأساسي (سنة أولى من المرحلة الإعدادية) والسنة الأولى من التعليم الثانوي جذع مشترك وشعبة الرياضة.



وأكدت أن الوزارة ستتقدم في عملية إصلاح بقية مستويات المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بمعدل مستويين تعليميين كل سنة حتى يشمل الإصلاح كل مستويات الإعدادي والثانوي في غضون 4 سنوات، وذلك بالاعتماد على الاطار المرجعي للتعلمات الذي تمت المصادقة عليه من قبل الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي يوم 13 أكتوبر 2022.



