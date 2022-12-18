قائمة بأسماء أفضل لاعب في كل نسخة من بطولات كأس عالم

قائمة بأسماء أفضل لاعب في كل نسخة من بطولات كأس عالم

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 09:06 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في كل نسخة من بطولات كأس العالم منذ 1982:
1982 - باولو روسي (إيطاليا)
1986 - دييغو مارادونا (الأرجنتين)
1990 - سالفاتوري شيلاتشي (إيطاليا)
1994 - روماريو (البرازيل)
1998 - رونالدو (البرازيل)
2002 - أوليفر كان (ألمانيا)
2006- زين الدين زيدان (فرنسا)
2010 - دييغو فورلان (أوروغواي)
2014- ليونيل ميسي (الأرجنتين)
2018 - لوكا مودريتش (كرواتيا).


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