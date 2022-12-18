قائمة بأسماء أفضل لاعب في كل نسخة من بطولات كأس عالم

فيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في كل نسخة من بطولات كأس العالم منذ 1982:

1982 - باولو روسي (إيطاليا)

1986 - دييغو مارادونا (الأرجنتين)

1990 - سالفاتوري شيلاتشي (إيطاليا)

1994 - روماريو (البرازيل)

1998 - رونالدو (البرازيل)

2002 - أوليفر كان (ألمانيا)

2006- زين الدين زيدان (فرنسا)

2010 - دييغو فورلان (أوروغواي)

2014- ليونيل ميسي (الأرجنتين)

2018 - لوكا مودريتش (كرواتيا).





