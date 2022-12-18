افاق تونس يدعو الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

افاق تونس يدعو الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 06:16 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعا حزب آفاق تونس مساء أمس السبت في بيان اصدره اثر الاعلان عن النتائج التصويت في الانتخابات التشريعية، الى "إجراء إنتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".

وطالب الحزب في بيان لهيئته التنفيذية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "إحترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والتوقف عن سياسة المكابرة و الانكار".

واضاف أن التصويت في الانتخابات والذي بلغ 8 فاصل 8 وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات مساء أمس السبت " رسالة شعبية لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط".

واعتبر ان تلك النتائج تمثل أيضا " مقاومة ورفضا لمشروع البناء القاعدي والإنحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات" كما أنها " رسالة احتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل الرئيس قيس سعيد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح".

ولاحظ الحزب أن امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الإقتراع للتصويت على "مجلس نيابي صوري" هو رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".


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