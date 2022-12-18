الحزب الجمهوري يطالب قيس سعيد بالتنحي عن الحكم

الحزب الجمهوري يطالب قيس سعيد بالتنحي عن الحكم

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 06:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
طالب الحزب الجمهوري ، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.

ودعا ، في بيان أصدره مساء أمس السبت، اثر الاعلان عن نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية ب8.8 بالمائة ، الى إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات ، والمسار الذى وصفه ب"العبثي".

ودعا القوى الحية المتمسكة بانقاذ البلاد الى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدا لإطلاق حوار وطني ينتهي الى إقرار خطة وطنية للانقاذ، ووضع برنامج متكامل للاصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لاوانها .




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