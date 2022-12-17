رونالدينيو: المونديال رائع جدا وميسي يستحق الفوز بلقب كأس العالم

وصف النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بطولة كأس العالم قطر 2022، بأنها كأس عالم رائعة جدا، بكل ما رافقها من تنظيم ومنشآت وأجواء غير مسبوقة.

وقال رونالدينيو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تطبيق فوت سايدر الخاص باكتشاف المواهب الشابة حول العالم وإلحاقها بالأندية المحترفة، "إنها كأس عالم رائعة جدا هنا في قطر، من خلال تميز التنظيم الذي شهدته البطولة".



وقال: "هذا ليس كلامي فقط، بل هو كلام كل من حضر هذه البطولة وقدم إلى هنا في قطر، والأكيد أن جميع من حضر البطولة يتمنى العودة مرة أخرى".

وأضاف في حديثه عن توقعه لمن سيفوز بكأس العالم: "من الصعب الحديث عن الذي سيتوج باللقب من بين الأرجنتين وفرنسا غدا، والأكيد أن ميسي صديقي وأتمنى له التتويج وإنهاء مسيرته الفريدة في تاريخ كرة القدم بهذا التتويج الباقي له فقط بعد أن توج بكل الألقاب، وكذلك فرنسا تستحق التتويج لأنها منتخب كبير ولها مكانة في قلبي لأنني لعبت فيها في فترة مهمة من حياتي بعد خروجي من البرازيل، وأي من يتوّج فسأكون مسرورا وأتمنى التوفيق للجميع، ولننتظر ونرى ما سيحدث غدا".



