قابس: العثور على جثة تلميذ تكوين مهني مختف منذ أيام

أفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة، منير عروم، بأن الحرس البحري عثر صباح اليوم السبت على مستوى ميناء الصيد البحري بقابس على جثة تبيّن انها تعود لتلميذ تكوين مهني مختف منذ يوم 13 ديسمبر 2022.

وبيّن، في تصريح لـ"وات"، أن زميل للهالك يسكن معه بنفس المسكن قد تعرف على هوية الجثة التي تم وضعها على ذمة الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة، مشيرا الى انه قد لوحظ وجود جروح عميقة بمعصمي الهالك.

والشاب الهالك من مواليد سنة 1997 وهو تلميذ بالمركز القطاعي للبناء والتنقيب بقابس يدرس بالسنة الثانية في اختصاص تقني تنقيب وقدعرف باجتهاده في الدراسة وبأخلاقه العالية.



