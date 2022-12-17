كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

كرواتيا تهزم المغرب وتحصد برونزية مونديال قطر

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 17:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية في مونديال قطر، بفوزه على المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز المدافع جوسكو جفارديول، هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة السابعة، وأدرك المدافع المغربي أشرف داري التعادل في الدقيقة التاسعة.

وأحرز ميسلاف أورسيتش، الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 42،

واحتلت بذلك كرواتيا المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع وهو أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وتلعب فرنسا، حاملة اللقب مع الأرجنتين غد الأحد لتحديد بطل مونديال قطر..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258572



World cup
  16:00 Croatie - Maroc 2-1

En continu...

Toutes les news...
السبت 17 ديسمبر 2022 | 23 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:22 07:26 05:53
Babnet
15°
 Babnet20° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1320°-1318°-1219°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    21582,6

  • (16 dec)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32972 DT        1$ =3,12219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 dec)   537,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   