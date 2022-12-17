كاس الاتحاد الافريقي - دور المجموعات - برنامج مقابلات الاتحاد المنستيري

في ما يلي برنامج مقابلات الاتحاد المنستيري في دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الإتحاد الافريقي لكرة القدم كما نشره النادي.



▪️ الجولة الأولى

12 فيفري 2023

الإتحاد المنستيري - يونغ أفريكان التنزاني



▪️ الجولة الثانية

19 فيفري 2023

ريال باماكو المالي -الإتحاد المنستيري



▪️ الجولة الثالثة

26 فيفري 2023

تي بي مازيمبي الكونغولي - الإتحاد المنستيري



▪️ الجولة الرابعة

08 مارس 2023

الإتحاد المنستيري - تي بي مازيمبي الكونغولي



▪️ الجولة الخامسة

19 مارس 2023

يونغ أفريكان التنزاني - الإتحاد المنستيري



▪️ الجولة السادسة

02 أفريل 2023

الإتحاد المنستيري - ريال باماكو المالي



