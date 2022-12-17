كاس الاتحاد الافريقي - دور المجموعات - برنامج مقابلات الاتحاد المنستيري

في ما يلي برنامج مقابلات الاتحاد المنستيري في دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الإتحاد الافريقي لكرة القدم كما نشره النادي.
▪️ الجولة الأولى
12 فيفري 2023
الإتحاد المنستيري - يونغ أفريكان التنزاني
▪️ الجولة الثانية
19 فيفري 2023
ريال باماكو المالي -الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة الثالثة
26 فيفري 2023
تي بي مازيمبي الكونغولي - الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة الرابعة
08 مارس 2023
الإتحاد المنستيري - تي بي مازيمبي الكونغولي
▪️ الجولة الخامسة
19 مارس 2023
يونغ أفريكان التنزاني - الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة السادسة
02 أفريل 2023
الإتحاد المنستيري - ريال باماكو المالي
▪️ الجولة الأولى
12 فيفري 2023
الإتحاد المنستيري - يونغ أفريكان التنزاني
▪️ الجولة الثانية
19 فيفري 2023
ريال باماكو المالي -الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة الثالثة
26 فيفري 2023
تي بي مازيمبي الكونغولي - الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة الرابعة
08 مارس 2023
الإتحاد المنستيري - تي بي مازيمبي الكونغولي
▪️ الجولة الخامسة
19 مارس 2023
يونغ أفريكان التنزاني - الإتحاد المنستيري
▪️ الجولة السادسة
02 أفريل 2023
الإتحاد المنستيري - ريال باماكو المالي
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