حارس المرمى الفرنسي: الأرجنتين منتخب منظم وقوي ونتطلع لكتابة التاريخ والحفاظ على اللقب

أكّد هوغو لوريس حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي صعوبة مواجهة الأرجنتين غداً /الأحد/ على ملعب لوسيل في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال لوريس، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"منتخب الأرجنتين منظم وقوي من ناحية الدفاع وشرس من ناحية الضغط وجيد جداً في اقتحام دفاع الخصم وافتكاك الكرات، وهم رائعون على مر التاريخ ولديهم أساطير مثل مارادونا وميسي و اللعب أمام الأرجنتين غداً سيكون جميلاً ومميزاً للغاية وأتمنى أن تكون مباراة تاريخية لفرنسا، ونتطلع لكتابة التاريخ والحفاظ على اللقب".

وأضاف: "نعرف قوة ليونيل ميسي، ومباراة الغد هي الأصعب طيلة مشوارنا في المونديال ومختلفة عن نهائي روسيا 2018 ونريد أن نحافظ على اللقب.. المسابقة هذا العام مختلفة عن مونديال روسيا ولعبنا مباريات مختلفة ونريد أن نصنع التاريخ لفرنسا غداً بكادرنا وجهازنا الفني والمباراة الأخيرة هي الأصعب في مشوارنا وعلينا أن نكون مستعدين".

وفيما يتعلق بإمكانية حمله اللقب للمرة الثانية على التوالي قال لوريس: "كان لي شرف الفوز بكأس العالم عام 2018 مع فريقي ونحن نتطلع للحفاظ عليه وكتابة التاريخ من جديد ومستعدون غداً لكل السيناريوهات وسنلعب بتناغم وتناسق لتقديم أداء مشرف، وقد أثبتنا في الماضي أن المنتخبات الفرنسية التي كانت ناجحة كانت تبني النجاح على روح فريق قوي ونحن نستمد طاقتنا من ذلك وسنبرز طاقتنا غداً ونقدم أداءً جيداً ونكون في لياقة بدنية جدية لكسب المباراة".

وتابع :"أعتقد أنه في كأس العالم يجب أن تتأهب للعب دفاعياً وتتكيف لمجاراة نسق المنافس وغداً سنسعى لنلتزم بخطتنا في الملعب فقد تحدث بعض الأشياء في المباراة التي لم نكن متهيئين لها ونتمسك بشعور البحث عن كل السبل لتحقيق هدفنا وهو الفوز".

وقال:"أنا أؤمن بأن حجم الفعالية غداً كبير جداً ويفوق كل التصورات ولا يمكن أن نختصره في لاعب واحد وهو ميسي فالمنتخبان قويان ويضمان العديد من اللاعبين الموهوبين، لكن أعرف أن كل الأنظار ستكون مصوبة على ميسي غداً لكننا سنعمل ما بوسعنا لتحقيق الفوز.. ولدينا جماهيرنا والشعب الفرنسي كله سيساندنا بقوة غداً وهذا ما يهمنا بدأنا كأس العالم وهدفنا التقدم في البطولة ونحن في النهائي بعد 4 سنوات من نهائي مونديال روسيا ولن نفرط في اللقب".

وفي ختام حديثه قال لوريس:"بالنسبة للإصابات بالفيروسات والعدوى في صفوف منتخبنا نحن لا نتنبأ بأي شيء ولكننا نحافظ على التركيز والاستعداد لمباراة النهائي غداً".





