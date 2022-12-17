كأس العالم قطر 2022.. البرازيلي كاكا: لحظة رفع كأس العالم لا تُنسى

أكّد النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، أن رفع كأس العالم لحظة لا تُنسى، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، غداً /الأحد/، على ملعب لوسيل في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال كاكا، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم: "من الصعب للغاية أن تحظى بفرصة اللعب في كأس العالم ، من الصعب أن تكون لاعب كرة قدم محترفاً، من الصعب جداً اللعب مع منتخب بلدك، هناك مراحل مختلفة، مستويات مختلفة من التحديات وكأس العالم هي الأكبر. إذا تمكنت من الوصول إلى مستوى يؤهلك للعب في كأس العالم، فسيكون ذلك إنجازاً شخصياً ومهنيا رائعاً".

واعتبر كاكا فوز البرازيل بلقب كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان للمرة الخامسة أفضل لحظة في مسيرته، وقال:"كنت هناك، كنت عضواً في هذا الفريق، قبل أن تنتهي المباراة، كنت على خط الملعب مستعداً للدخول واللعب لبضع دقائق، أكثر اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي كانت حين حملت الكأس، نظرت إليها وقلت: لقد فعلناها، نحن أبطال العالم. حقًا، هذه هي اللحظة الأهم في مسيرتي".



وأكّد كاكا أنه وزملاءه لم يشعروا بتأثير فوز البرازيل إلا حين عادوا إلى بلادهم، وقال في هذا الصدد: "لم تكن لدينا أي فكرة حقيقية عن ضخامة الأمر، لم نكن نعرف حقاً أن الجميع كان يترك كل شيء لمشاهدة المباريات، حين تتحدث إلى عائلتك وأصدقائك، تحصل على فكرة ما، إذ يخبروك أنهم حصلوا على يوم إجازة من العمل، وأن الجميع يشاهدون المباراة، وأن اليوم الدراسي قد ألغي. ولكن حين عدنا إلى البرازيل ورأينا عدداً كبيراً من الناس في الشوارع، أدركنا مدى ضخامة التأثير".

ويُعد كاكا أحد أفضل اللاعبين في جيله وقد تُوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم وهو في العشرين من عمره حين شارك مع منتخب البرازيل في نهائيات كوريا واليابان 2022 قبل أن يواصل المشوار ويخوض منافسات نسختي 2006 و2010، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع إيه سي ميلان الإيطالي في 2007، كما حصل على جائزة لأفضل لاعب في العالم في 2007 أيضاً.



