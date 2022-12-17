شبكة "مراقبون"..نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 6ر5 بالمائة بالداخل في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر

شبكة "مراقبون"..نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 6ر5 بالمائة بالداخل في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 16:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفادت شبكة "مراقبون" لمراقبة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجاري اليوم السبت بلغت في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 6ر5 بالمائة بالداخل .

وقال رئيس شبكة "مراقبون" سليم بوزيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عند الساعة الثالثة بعد الظهر أن هناك "تزايدا في التضييقات على عمل ملاحظي الشبكة" في مكاتب الاقتراع اذ ارتفعت الى 6 بالمائة نسبة مكاتب الاقتراع التي رفضت مد مراقبي الشبكة بالمعطيات التي تهم عدد المقترعين طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي بعدما كانت هذه النسبة 4 بالمائة في الساعة العاشرة صباحا.

وكانت "مراقبون" أعلنت أن نسبة الاقبال بلغت في الساعة العاشرة صباحا 22ر2 بالمائة من مجموع المقترعين.

وقال رئيس الشبكة إن 64 بالمائة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها من يمثل المترشحين الى حدود الساعة العاشرة صباحا .

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