سيدي بوزيد: إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية (الهيئة الفرعية)

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة المشي، بأنه تم اليوم السبت، إلقاء القبض على 3 أشخاص، بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، تتمثل في "توزيع الأموال وشراء ذمم الناخبين".



وبيّن المصدر في تصريح ل(وات)، أنه تم إلقاء القبض على شخصين أمام أحد مراكز الاقتراع بمعتمدية الرقاب وشخص آخر بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية



واضاف أنه تمت استشارة ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح تحقيق في الغرض لمعرفة ملابسات الحادثة.



