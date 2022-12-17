توقع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن ثلث الجسم الانتخابي سيشارك في الانتخابات التشريعية الحالية.

وقال المنصري في تصريح لوسائل الاعلام اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان " ثلث الجسم الانتخابي عادة ما يكون هو المعني بالحياة السياسية عامة وبالانتخابات خاصة، ولا نتصور أن تخرج هذه الانتخابات عن القاعدة"، معتبرا أن مشاركة 270 ألف ناخب خلال ساعتين بنسبة مشاركة ب 3 بالمائة إلى حدود العاشرة صباحا تعتبر نسبة عادية ومعبرة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وأكد من جهة أخرى عدم تسجيل أي مخالفات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية ، مبينا أن وحدات الرصد التي تضم 1806 عون رقابة قد تلقوا تعليمات صارمة بضرورة تكثيف الرقابة.

وأضاف أنه سيكون على ذمة الهيئة غدا تقرير ختامي يضم كل المخالفات المرتكبة ونوعيتها ومدى تأثيرها على النتائج.



أما بخصوص كلمة رئيس الجمهورية بعد قيامه بواجبه الانتخابي صباح اليوم، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة أن قيس سعيد تكلم اليوم بصفته رئيسا للجمهورية كما أنه وجه الدعوة لعموم التونسيين للتصويت بصفة عامة ولم يدع للتصويت لمرشح بعينه.

وأضاف أن الهيئة لم تتوان عن تصنيف كلمة رئيس الجمهورية خلال الاستفتاء بالمخالفة التي يمكن أن ترتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية لان فيها خرق للصمت الانتخابي، أما خروجه اليوم ودعوته التونسيين للتصويت فهو موقف مثله مثل الدعوة للمقاطعة والتعبير عنه هو أيضا حق من الحقوق .

وبخصوص سير عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج، أشار المنصري إلى أنه قد تم تسجيل مشاركة 927 ناخب إلى حدود السادسة من مساء يوم أمس، رغم أن الاقتراع كان في ثلاث دوائر انتخابية فقط.



و ذكر بأن كل دائرة من هذه الدوائر قد ترشح فيها شخص واحد وستعلن الهيئة عن فوزه بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيتحصل عليها، مبينا أن عدد الناخبين في هذه الدوائر هو معطى سيؤثر على نسبة المشاركة ولكن مازالت العملية متواصلة طيلة اليوم السبت وقد ترتفع نسبة المشاركة.



