رئيس هيئة الانتخابات ... من المتوقع ان تمر عدد من الدوائر الانتخابية الى الدور الثاني

قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه "من المتوقع ان تمر دوائر انتخابية الى الدور الثاني في الانتخابات التشريعية في حين هناك عدد من الدوائر الانتخابية سوف تفرز فائزا من الدور الاول"



واوضح بوعسكر اليوم السبت خلال النقطة الاعلامية الاولى التي تعقدها هيئة الانتخابات بالمركز الاعلامي المخصص للانتخابات التشريعية بقصر المؤتمرات بالعاصمة ،ان كل هذه المسائل مضبوطة بالقانون الانتخابي و بالقرارات الترتيبية للهيئة مضيفا ان القانون الانتخابي واضح في مسالة فرضيات المرور الى الدور الثاني



واوضح رئيس الهيئة في هذا الاطار انه اذا كان هناك دائرة انتخابية فيها مترشح وحيد فانه سيكون الفائز مهما كان عدد الاصوات التي تحصل عليها اما اذا كان هناك دائرة انتخابية يتنافس فيها مترشحين اثنين سوف يتم الاكتفاء بالدور الاول والمترشح الذي يتحصل على اكبر عدد من الاصوات يعتبر فائزا .



واضاف انه في صورة وجود دائرة فيها اكثر من مترشحين اثنين ولم يتحصل اي منهم على نصف الاصوات زائد واحد سيتم وجوبا المرور الى الدور الثاني الذي يتنافس فيه المترشحين الاول والثاني المتحصلين على اكثر عدد من الاصوات معتبرا ان هذا التمشي شبيه جدا بنظام الاقتراع المعتمد في الانتخابات الرئاسية



يشار الى ان القانون الانتخابي ينص في التنقيح الصادر بالمرسوم عدد 55 على أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".



كما جاء في تنقيح القانون الانتخابي أنه "إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد"

ونص القانون الجديد على أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح"

ذكرى



