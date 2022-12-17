تطاوين: اعوان واطارات الاذاعة الجهوية ينخرطون في اضرابهم الحضوري اليوم بنسبة 97 بالمائة ويرفضون التساخير الصادرة عن والي الجهة

تطاوين: اعوان واطارات الاذاعة الجهوية ينخرطون في اضرابهم الحضوري اليوم بنسبة 97 بالمائة ويرفضون التساخير الصادرة عن والي الجهة

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 12:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دخل اعوان واطارات الاذاعة الجهوية بتطاوين، صباح اليوم السبت، في اضراب حضوري يومين 17 و 18 ديسمبر الجاري، تنفيذا لدعوة الجامعة العامة للاعلام، وتم تغييب البرامج المباشرة واقتصر البث على المواجيز التي تتحدث عن تراتيب الاضراب واسبابه والموسيقى.

وافاد الكاتب العام للنقابة الاساسية لاذاعة تطاوين وليد طليحة في اتصال هاتفي مع صحفي "وات" ان نسبة نجاح الاضراب تجاوزت 97 بالمائة، واكد رفض التساخير التي صدرت عن والي الجهة وشملت كل الاعوان في الاذاعة معتبرا انها "تتعارض مع حق الاضراب الذي جاء به الدستوري في فصله 41".

وكانت النقابة الاساسية للاذاعة اصدرت مساء امس الجمعة بيانا ابرزت فيه رفض قرار التسخير الذي اعتبرته "غير القانوني" و"باطل" لتجاوز الاوامر والتراتيب المعمول بها، داعين كافة ابناء المسؤسة "للوحدة الصماء والدفاع عن حقوقهم المشروعة"، حسب نص البيان الذي تلقت "وات" نسخة منه

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