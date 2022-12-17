قال بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ان الاقبال على العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية في ساعتها الأولى كانت ضعيفة جدا.

واكد معطر اليوم السبت خلال نقطة إعلامية بمناسبة انطلاق الانتخابات التشريعية اليوم 17 ديسمبر 2022 ان الاقبال خلال الساعة الأولى اتسم بإقبال فئة الكهول فقط على مراكز ومكاتب الاقتراع في حين يكاد يكون الاقبال غائبا تماما في بعض مراكز الاقتراع.

ورصدت جمعية عتيد وفق رئيسها عددا من الاخلالات والتجاوزات عند انطلاق العملية الانتخابية ارتقت وفق رايه في جانب منها الى مستوى جريمة انتخابية على غرار رصد عمليات نقل جماعي للناخبين من امام مقر معتمدية الشابة (ولاية المهدية) لفائدة أحد المترشحين.

كما تم رصد ممثلي أحد المترشحين الاتصال بالناخبين علاوة على رصد قيام ممثلي المترشحين بمدرسة شارع بورقيبة بقفصة بإيصال الناخبين وارشادهم الى مكاتب الاقتراع المعينة.



ودعا بسام معطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات.



ومن ضمن الاخلالات الإجرائية في مرحلة ما قبل افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع التي رصدتها جمعية عتيد في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت، التأخير الناجم عن عدم جاهزية المكتب (مدرسة الطواهرة بالجم المهدية) الى جانب تسجيل غياب أحد أعضاء مكتب اقتراع (مركز الحبيب بورقيبة باجة الجنوبية)



كما تم رصد اخلال وضع القفل الخامس عند الافتتاح سهوا ثم تكسيره بالمكتب عدد 4 بمركز الاقتراع بورقيبة بسيدي علوان/ المهديّة وإتلاف 4 أقفال عند غلق صندوق الاقتراع (المكتب عدد 2 والمكتب عدد 3 بمركز الاقتراع ابن سينا/ المهديّة/ مكتب عدد 1 بمدرسة الخضر حسين بنفطة-توزر)



وتم أيضا تسجيل تأخير في تعليق قائمات الناخبين بمركز الاقتراع (مدرسة الامام سحنون ومدرسة العفّة بمنوبة / مدرسة الخضر حسين بنفطة/ توزر)



وبالنسبة الى الاخلالات المتصلة بعملية الاقتراع أكد بسام معطر ان أبرزها تعلق بإمضاء ناخب في الخانة غير المناسبة على قائمة الناخبين (المدرسية الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة – قبلّي الجنوبية/ مكتب عدد 5 مدرسة الباب الشمالي سوسة).

وعن جاهزية الايزي قال رئيس جمعية عتيد انه تم رصد عدم حمل شارات من قبل أعضاء بمركز الاقتراع الدغباجي بالحامّة/قابس وعدم التثبت في تحبير سبابة الناخبين من قبل اعضاء مكتب الاقتراع (مكتب عدد 2 و3 بمركز ابن سينا المهدية/ مكتب عدد 1 بمركز ابن رشد بالمهديّة)

وأشار بسام معطر الى ان جمعية عتيد قامت بتوزيع 664 ملاحظة وملاحظ متكونين ومعتمدين على مستوى 24 هيئة فرعية داخل تونس و4 بالخارج، وقد اعتمدت الاستراتيجية المتمثّلة في ملاحظة مكاتب اقتراع بصفة قارة تقع ملاحظتها لكامل اليوم وملاحظ متجوّل بصفة دوريّة لمدة 30 دقيقة بكلّ مركز.



