أكد عثمان ديمبلي مهاجم المنتخب الفرنسي أن مهمة منتخب بلاده في المباراة النهائية من نهائيات كأس العالم (قطر 2022) لن تكون سهلة على الإطلاق عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني غدا الأحد، على ملعب لوسيل مشدداً على جاهزية زملائه لبذل قصارى جهودهم للاحتفاظ باللقب.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في تصريح امس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي بملعب جاسم بن حمد بنادي السد "تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية، ولا بد من أن نظهر أفضل مستوياتنا كي نتوج باللقب".

وقال "نعرف جيداً أننا نجحنا في تحقيق اللقب قبل أربع سنوات، بيد أن الأمر مختلف كلياً هذه المرة، وآمل أن أتمكن من خدمة المنتخب في النهائي، وأعتقد أننا نملك القدرة على ذلك". وتابع: "نحن واثقون في قدرتنا على المواصلة على المنوال نفسه وصناعة التاريخ بالوصول إلى منصة التتويج للنسخة المونديالية الثانية على التوالي".

وأعرب المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني عن تفاؤله الكبير في ظل المعنويات المرتفعة التي تسود أجواء المنتخب وكذلك الروح العالية إلى جانب الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين.

وقال "اللعب ضد ميسي صعب للغاية، سنحاول أن نجعله يلمس الكرة قليلاً لأنه خطير جداً" .. ولفت ديمبلي إلى أنه يفكر في مصلحة المنتخب والمجموعة في المقام الأول ولا ينظر إلى إن كان سيسجل أم لا، وهاجسه الوحيد أن يفوز المنتخب.

وحول الإصابات المختلفة في صفوف منتخب بلاده والمرض الذي أصاب فاران ورابيو وكوناتي واوباميكانو قال "الجميع سيتحسّن مع مرور الوقت ولا يوجد قلق إزاء ذلك، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن نخوض نهائي الأحد بتواجد الجميع".

وقال إنه يطمح في تحقيق لقبه المونديالي الثاني، مؤكداً على أن ثقته الكبيرة بالمدرب ديديه ديشامب في إمكانية التتويج معرباً في الوقت ذاته عن أمله في استمرار ديشامب مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ومضيفاً "أتمنى استمراره مع المنتخب وإن كان كل تركيزنا الآن على هدفنا بتحقيق اللقب".

وختم ديمبلي تصريحاته قائلا "ننتظر الدعم من جماهيرنا وندرك أن قلوب الجميع في فرنسا معنا، ونريد أن نظهر بصورتنا المُعتادة ونلعب بأسلوبنا كي نرسم الفرحة، يجب أن نستعد بأفضل صورة ممكنة من أجل الفوز، ونعلم أن كل الفرنسيين يريدون التتويج بكأس العالم، وسيكون من الجيد لمسيرة ميسي إذا توّج بها، لكننا بالمقابل لا نريد التفريط بها، وهدفنا وضع نجمة ثالثة على قميصنا".



