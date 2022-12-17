احتفظت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر بلقب بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابو ظبي بعد فوزها مساء أمس بابوظبي على البريطانية ايما رادوكانو 5-7 و6-3 و10-8
انس جابر تفوز ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابوظبي
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