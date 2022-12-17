انس جابر تفوز ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابوظبي

احتفظت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر بلقب بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابو ظبي بعد فوزها مساء أمس بابوظبي على البريطانية ايما رادوكانو 5-7 و6-3 و10-8









