انس جابر تفوز ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابوظبي

انس جابر تفوز ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابوظبي

Publié le Samedi 17 Decembre 2022 - 07:03 قراءة: 0 د, 8 ث
      
احتفظت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر بلقب بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس بابو ظبي بعد فوزها مساء أمس بابوظبي على البريطانية ايما رادوكانو 5-7 و6-3 و10-8




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