وزير  الصحة يتباحث مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في المجال الصحي

وزير  الصحة يتباحث مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في المجال الصحي

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 22:16 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تركزت محادثة جمعت الجمعة وزير الصحة علي المرابط بالقائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانشيسكي، حول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم القطاع الصحي في تونس.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، أن اللقاء الذي جمع الطرفين تمحور حول تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية في القطاع الصحي مع التباحث حول فرص وآفاق دعم مجهودات وزارة الصحة.
كما تمّ خلاله استعراض جملة من المشاريع التي تمولها الوكالة لدعم القطاع الصحي بتونس.

وأكد وزير الصحة بالمناسبة، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمراض السارية وغير السارية والأمراض المستجدة وتصنيع اللقاحات والأدوية، مشيرا الى أهمية فتح آفاق التعاون في عدة مجالات من ذلك التكفل بالمدمنين.
وأشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة مجهودات تونس خلال فترة كوفيد-19.
من جهتها، أكدت المسؤولة الأمريكية أهمية التعاون بين البلدين في المجال الصحي من خلال تنفيذ جملة من المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مشيرة الى ضرورة تعزيز التأهب في مواجهة الطوارئ الصحية في فترة ما بعد جائحة كورونا من خلال دعم المشاريع الخاصة بالبحث العلمي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258546



World cup

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 16 ديسمبر 2022 | 22 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:48 12:22 07:25 05:52
Babnet
16°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1620°-1320°-1418°-1320°-12
  • Avoirs en devises
    21582,6

  • (16 dec)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32972 DT        1$ =3,12219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 dec)   537,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   