تركزت محادثة جمعت الجمعة وزير الصحة علي المرابط بالقائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانشيسكي، حول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم القطاع الصحي في تونس.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة، أن اللقاء الذي جمع الطرفين تمحور حول تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية في القطاع الصحي مع التباحث حول فرص وآفاق دعم مجهودات وزارة الصحة.

كما تمّ خلاله استعراض جملة من المشاريع التي تمولها الوكالة لدعم القطاع الصحي بتونس.



وأكد وزير الصحة بالمناسبة، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمراض السارية وغير السارية والأمراض المستجدة وتصنيع اللقاحات والأدوية، مشيرا الى أهمية فتح آفاق التعاون في عدة مجالات من ذلك التكفل بالمدمنين.

وأشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة مجهودات تونس خلال فترة كوفيد-19.

من جهتها، أكدت المسؤولة الأمريكية أهمية التعاون بين البلدين في المجال الصحي من خلال تنفيذ جملة من المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مشيرة الى ضرورة تعزيز التأهب في مواجهة الطوارئ الصحية في فترة ما بعد جائحة كورونا من خلال دعم المشاريع الخاصة بالبحث العلمي.



