حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة، بأرض الوطن إثر مشاركته في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا التي انعقدت من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بواشنطن.

وحيّا رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.



وكان في استقبال رئيس الدولة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، وأعضاء الديوان الرئاسي،وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته مساء اليوم.



وكان الرئيس قيس سعيد قد ألقى الليلة الماضية كلمة خلال حلقة النقاش المخصصة لموضوع "إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة"، وذلك في إطار مشاركته في تلك الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا. وطالب رئيس الدولة في كلمته بإسقاط الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة، لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي.



وتحادث الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الى واشنطن مع وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلكين. كما التقى بوب ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي، ونائبه السيناتور الجمهوري جيمس ريتش.



و شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرمه، مساء يوم الثلاثاء في حفل العشاء الذي أقامته رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي على شرف رؤساء الدول الإفريقية وعقيلاتهم وذلك في إطار فعاليات قمة قادة الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا في دورتها الثانية المنعقدة بواشنطن.

كما شارك رئيس الجمهورية مساء اول امس الاربعاء في أشغال اختتام منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي المنعقد تحت شعار "شراكة من أجل مستقبل مزدهر ومتين في إفريقيا".



وعقدت اجتماعات ذلك المنتدى بالتعاون المشترك بين وزارة التجارة الأمريكية ومجلس مؤسسات الأعمال الإفريقي الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك بالشراكة مع مبادرة "من أجل إفريقيا مزدهرة".



