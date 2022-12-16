الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب المرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية امير لوصيف
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل حسام بولعراس
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس نضال اللطيف
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية اسامة شريط
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة اسامة رزق الله
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي خالد قويدر
المجموعة الثانية
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب مساكن الرقبي
الهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي محمد الفني
الاربعاء 21 ديسمبر 2022
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس وليد العوني
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة احمد الذوادي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران سفيان كتات
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف فرج عبد اللاوي
في ملعب حومة السوق جربة
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي محمد علي قروية
المجموعة الأولى
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب المرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية امير لوصيف
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل حسام بولعراس
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس نضال اللطيف
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية اسامة شريط
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة اسامة رزق الله
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي خالد قويدر
المجموعة الثانية
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب مساكن الرقبي
الهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي محمد الفني
الاربعاء 21 ديسمبر 2022
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس وليد العوني
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة احمد الذوادي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران سفيان كتات
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف فرج عبد اللاوي
في ملعب حومة السوق جربة
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي محمد علي قروية
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