الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة

الرابطة الثانية - تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 20:52 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب المرسى
المستقبل الرياضي بالمرسى - الشبيبة الرياضية القيروانية امير لوصيف
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بوادي الليل حسام بولعراس
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - المستقبل الرياضي بقابس نضال اللطيف
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمحمدية اسامة شريط
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - الأمل الرياضي بجربة اسامة رزق الله
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - النادي الرياضي البنبلي خالد قويدر


المجموعة الثانية
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
في ملعب مساكن الرقبي
الهلال الرياضي بمساكن - الترجي الرياضي الجرجيسي محمد الفني
الاربعاء 21 ديسمبر 2022
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بنعروس وليد العوني
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - القوافل الرياضية بقفصة احمد الذوادي
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الشبيبة الرياضية بالعمران سفيان كتات
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - النادي الرياضي بحمام الأنف فرج عبد اللاوي
في ملعب حومة السوق جربة
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب الرياضي الصفاقسي محمد علي قروية

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