الرابطة المحترفة الاولى - نعيم حسني حكما لكلاسيكو النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

الرابطة المحترفة الاولى - نعيم حسني حكما لكلاسيكو النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 20:17 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سيتولى الحكم نعيم حسني ادارة مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي التي ستقام يوم الاربعاء القادم بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وفي لقاء اخر لحساب نفس الجولة من المجموعة ذاتها، تم تعيين الحكم عامر شوشان لادارة دربي العاصمة الصغير بين الملعب التونسي والترجي الرياضي يوم الاربعاء المقبل في مركب الهادي النيفر ( الساعة 14).
وضمن المجموعة الثانية، تم اسناد مهمة قيادة مقابلة الجولة الثالثة بين النادي الافريقي ومستقبل سليمان المقررة يوم الاربعاء القادم بملعب حمام الانف (س 14) للحكم نصر الله الجوادي.

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