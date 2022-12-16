المنستير: عشرة أفلام حديثة في "أيام سينما الطفل بالمنستير"

تمت برمجة عشرة أفلام جديدة ضمن فعاليات "أيام سينما الطفل بالمنستير" التي ينظمها المركب الثقافي بالشراكة مع شركة سيتي الفن السابع من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري بفضاءاته في إطار المسلك السينمائي وفق ما أفاد وات مدير المركب الثقافي بالمنستير فهد بنحمودة.

ويشاهد الأطفال يوم 19 ديسمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا "لايل لايل التمساح" ، وعلى الساعة الثالثة بعد الظهر "اللعبة"، ويوم 20 ديسمبر "الإنذار الأحمر"، و"ارنست وسلستين" وهذا الفلم سيكون في قاعات السينما في العالم يوم 17 ديسمبر الجاري، ويتابع الجمهور يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري "جميلة وسبستيان"، و"البطل الخارق".

ويكون الأطفال على موعد يوم 22 ديسمبر مع شريط "عالم النجوم" الذي يعرض لأوّل مرة في قاعات السينما في العالم يوم 19 ديسمبر 2022، وفلم "تاد"، ويوم 23 ديسمبر الجاري مع "كريبتو والحيوانات الخارقة" ويوم السبت 24 ديسمبر 2022 "سونيك2.

وأغلب الأفلام الموجهة للأطفال سنة 2022 ثنائية الأبعاد وليست ثلاثية الأبعاد. وقد برمج المركب أربعة أفلام من نوع الأشرطة السينمائية وستة أفلام موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 سنة وجميعها ناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بمعدل فلمين يوميا الأوّل على الساعة العاشرة صباحا والثاني على الساعة الثالثة بعد الزوال..

ووقع اختيار الأفلام التي فيها تثمين لمعنى الصداقة والعمل التشاركي ضمن المجموعة لتحقيق الهدف المنشود، وفق مابينه مدير المركب الثقافي الذي أشار إلى أنّ الأطفال يعيشون عزلة عن محيطهم لكثرة استعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الجوّال

وتنظم على هامش العروض السينمائية وطيلة ثلاثة أيام بداية من 20 ديسمبر الجاري ورشة تكوينية حول "إيقاف الحركة" يؤطرها كلّ من عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما صابر بن رحومة والأستاذة أميرة بكوش.

وحافظ المركب الثقافي على نفس سعر التذكرة وهي 5 دينار للفلم الواحد مقابل تراوح الأسعار بين 10 دينارات و12 دينارا بالنسبة الى العروض المقامة في القاعات الخاصة وفق فهد بنحمودة.



