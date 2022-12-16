اتحاد الكتاب التونسيين يستأنف أنشطة النوادي للموسم الثقافي الجديد

اتحاد الكتاب التونسيين يستأنف أنشطة النوادي للموسم الثقافي الجديد

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 22:06 قراءة: 0 د, 54 ث
      
استأنف اتحاد الكتاب التونسيين أنشطة النوادي المنضوية تحت خيمته للموسم الثقافي الجديد (2022 - 2023) في لقاء انتظم بمقره المركزي بالعاصمة مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الكاتبات والكتاب.

واستعرضت عضو اتحاد الكتاب التونسيين المكلفة بالنوادي نجاة إدهان برنامج عمل النوادي خلال الموسم الحالي، إذ أكدت في كلمتها أمام الحضور أن "نادي الحوارات" لن يقتصر على استضافة الكتّاب لقراءة النصوص، بل سيتحول هذا النادي إلى الجهات وليصبح مخصصا لطرح القضايا المتعلقة بالأدب وذلك "لفتح أعين القراء على عمق الفكرة واستشراف المستقبل".

وقالت إن تنظيم هذا اللقاء هدفه الرئيسي الإنصات لآراء الكتّاب ومقترحاتهم من أجل صياغة برنامج جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة، مضيفة أن الاتحاد سيعمل على تأسيس فكر أعمق وأكثر فاعلية من خلال أنشطة النوادي.

واعتبرت في كلمتها أن "الكاتب الجيّد هو الذي يستشرف دور العقل والأدب بما هو وسيلة لفهم الإنسان والعالم". كما أفادت، من ناحية أخرى، أن الاتحاد بصدد العمل على تجديد فروعه في الجهات وتوسيع أنشطته بها.

وتعرّض الكتّاب في مداخلاتهم إلى الصعوبات التي يواجهونها على مستوى النشر وعلى مستوى اقتناءات الوزارة. كما دعوا إلى تكثيف الأنشطة وتنويعها مما يساعد على تعزيز حضور الكاتب التونسي ومزيد التعريف به.

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