الجزائر تتقدم رسميا بملف ترشحها لاستضافة نهائيات كاس أمم إفريقيا 2025

الجزائر تتقدم رسميا بملف ترشحها لاستضافة نهائيات كاس أمم إفريقيا 2025

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 20:24 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تقدمت الجزائر اليوم الجمعة رسميا بملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

وقال صالح باي عبود المسؤول الإعلامي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريح صحفي: "قمنا صبيحة اليوم رسمياً بإيداع ملف ترشح الجزائر لاحتضان فعاليات منافسة كأس أمم إفريقيا 2025" مؤكدا أن الملف يحظى بدعم حكومي.

وأبدى صالح باي عبود تفاؤله في نيل الجزائر ثقة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم "الكاف" لتنظيم أكبر تظاهرة رياضية في القارة الافريقية للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد نسخة 1990 التي تُوجت بها الجزائر.

وكان عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري قد اعلن في وقت سابق أن الجزائر استكملت كل الملف الخاص بالترشح ل"كان- 2025". وذكر أن الجزائر ترشحت بفضل مشاريع منجزة حقيقة بعدة ولايات تستجيب للمواصفات التي تفرضها "الكاف".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الملف الفائز بتنظيم نهائيات "كان-2025" يوم 10 فيفري المقبل.


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