منحت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، موافقتها على تجديد رخصتي البحث عن الفسفاط "سراورتان و""جبل قراعية"، الى مطلع 2025، وجدّدت للديوان الوطني للمناجم، استثنائيا، في رخصة البحث عن معادن المجموعة الثالثة ب "جبل فج الهدوم".



وبينت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وفق قرارات صدرت بالرائد الرسمي عدد 138 لسنة 2022 انها قامت بالتجديد استثنائيا لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة "الفسفاط" التي تعرف برخصة "سراورتان"، الواقعة بولاية الكاف لمدة 3 سنوات، على ان تنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في7 فيفري 2025 بدخول الغاية.



ويتعين على شركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان خلال مدة صلوحية الرخصة ، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ 10 مليون دينار.



وحصلت شركة فسفاط الشمال على تجديد لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة والتي تعرف برخصة "جبل قراعية"، الواقعة بمنطقة القصرين لفترة أولى مدتها 3 سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أفريل 2025 بدخول الغاية.



ويتعين على الشركة خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت والمقدر تكلفته الجملية 390ر0 مليون دينار.



وواففت الوزارة على التجديد استثنائيا لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "جبل فجّ الهدوم" التابع لولايتي سليانة وباجة، لفائدة الديوان الوطني للمناجم لمدة 3 سنوات على ان تنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 7 فيفري 2025 بدخول الغاية.



وتتضمن المجموعة الثالثة المواد الفلزيّة وشبه الفلزية كالحديد والرصاص والزنك والنحاس والباريوم والفليور والسترنتيّوم والزئبق والمنغانيز والمواد الإشعاعية كالأورانيوم والتوريوم وغيرها من العناصر الإشعاعية والحجارة النفيسة كالألماس.



ويتوجب على الديوان، خلال مدة صلوحية رخصة "جبل فجّ الهدوم" ، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ وعشرون 220ر0 مليون دينار.



