سيدي بوزيد: تسجيل 109 مخالفات انتخابية طيلة الحملة الدعائيّة وإحالة 7 منها على النيابة العمومية

سيدي بوزيد: تسجيل 109 مخالفات انتخابية طيلة الحملة الدعائيّة وإحالة 7 منها على النيابة العمومية

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 17:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجّلت ولاية سيدي بوزيد 109 مخالفات انتخابيّة طيلة فترة الحملة الدعائيّة للانتخابات التشريعيّة من بينها 7 مخالفات تمت إحالتها على النيابة العمومية، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة المشي.

وبيّن المشي، في تصريح لـ"وات"، أن المخالفات المسجلة في الجهة بعضها تطلب التنبيه، وأخرى حفظت، مع إحالة 7 مخالفات على النيابة العمومية وتتعلق باستعمال علم الجمهورية في المعلقات، والنيل من عرض مترشح، والدعاية داخل مؤسسة تربوية، بما يمثل خرقا للقواعد الانتخابية المتفق عليها، وفق تعبيره.
يذكر أن ولاية سيدي بوزيد سجلت 955 نشاطا في مختلف الدوائر الانتخابية طيلة فترة الحملة الدعائية للانتخابات التشريعيّة ليوم 17 ديسمبر 2022 .

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