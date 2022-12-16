إنفانتينو: هذه "أفضل كأس عالم على الإطلاق" والتي أظهرت قدرتها على جمع الناس

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن كأس العالم بقطر نأت بنفسها عن الرسائل السياسية لتتمكن الجماهير من الاستمتاع "بلحظة بسيطة من السعادة والفرح".

وفي حديثه قبل يومين على نهائي كأس العالم، دافع إنفانتينو عن قرار الفيفا بمنع الفرق من وضع أي رسائل على القمصان أو شارة القائد.

وأبلغ الصحفيين "لا يتعلق الأمر بالمنع وإنما باحترام القواعد. داخل المستطيل الأخضر، نلعب كرة القدم".

وأضاف "يجب عليك احترام الملعب. هذا ليس بجديد".

وأثارت إقامة البطولة في قطر نقاشا سياسيا، إذ أعربت بعض الفرق، وعلى رأسها ألمانيا، عن قلقها بشأن حقوق العمال الوافدين في البلد المضيف وتعاملها مع مجتمع الميم الذي يضم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، وهدد الفيفا بمعاقبة اللاعبين حال إبداء أي رسالة سياسية.

وقال إنفانتينو "الجماهير تريد أن تمضي 90 دقيقة أو 100 دقيقة و120 دقيقة مع ركلات الترجيح دون التفكير في شيء آخر. مجرد الاستمتاع بلحظة بسيطة من السعادة والفرح، والعواطف".

وأضاف "يجب علينا أن نمنح هؤلاء الجماهير لحظة يتناسون فيها مشاكلهم ويستمتعون بكرة القدم. بعيدا عن المباراة، يمكن للجميع التعبير عن وجهة نظرهم وآرائهم".

واعتبر إنفانتينو أن هذه "أفضل كأس عالم على الإطلاق" والتي أظهرت قدرتها على جمع الناس.

وتقول تقارير صحفية إن قطر استثمرت 200 مليار دولار في البطولة لكنها استقبلت أكثر من 765 ألف زائر بقليل بعد أسبوعين من بدايتها.

وكانت السلطات قد توقعت تدفق 1.2 مليون شخص على مدار البطولة مع زيادة لم تتحقق في عدد الجماهير في النصف الثاني من البطولة وكانت هناك مقاعد خاوية في كل مباراة تقريبا.

وقال إنفانتينو إن البطولة إجمالا، والتي تنتهي بعد غد الأحد، حققت نجاحا، بعدما جذبت 1.7 مليون شخص في مناطق الجماهير، بواقع 80 ألف مشجع يوميا.



وبلغ متوسط الحضور الجماهيري 52 ألف شخص في المباراة الواحدة، بزيادة نحو 5000 متفرج مقارنة بالنسخة الماضية من البطولة.

وقال إنفانتينو إن 3.27 مليون متفرج، محليا ودوليا، تابعوا البطولة قبل مباراتين على نهايتها. وبلغ إجمالي المتفرجين في النسخة الماضية 3.03 مليون متفرج.

وأضاف "لقد كانت ناجحة جدا جدا، لكن امسك الخشب، تتبقى مباراتان. سنركز حتى النهاية وبعدها سنؤكد بالطبع تلك المشاعر التي تراودنا الآن".



