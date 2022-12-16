نبه المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية إلى أن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية والجامعية، والتي تتخللها عطلة رأس السنة الإدارية لسنة 2023.

وأوضح المرصد، اليوم الجمعة في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، أن الكثافة في حركة المرور ستكون في تواريخ وأوقات محددة وبالتحديد بداية من عطلة الشتاء، أي انطلاقا من اليوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية منتصف الليل ويوم غد السبت 17 ديسمبر في نفس التوقيت، إلى جانب يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وذلك انطلاقا من الساعة السادسة من اليوم الموالي.

وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوة جميع مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من النصائح على غرار عدم الإفراط في السرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتحلي بالسياقة المعتدلة والامتناع عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما دعا المرصد، في ذات البلاغ، إلى استعمال حزام الآمان داخل وخارج مواطن العمران بالنسبة للمقاعد الأمامية والخلفية والمحافظة على مسافة أمان كافية "بينك وبين السيارة التي أمامك" وضبط السرعة دائما وفقا لحالة الطريق والعوامل المناخية، فضلا عن الانتباه إلى المترجلين أثناء شقهم للطريق وارتداء الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات النارية.

وجدد المرصد الدعوة إلى جميع المتدخلين في المجال المروري وكافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للتفاعل مع هذا البلاغ وإيلائه ما يستحق من أهمية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وذلك بهدف "قضاء عطلة دون فواجع على الطريق".



