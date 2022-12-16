بطولة العالم لرفع الأثقال "بوقوطا كولومبيا 2022 " - ميدالية برنزية لايمن باشا

بطولة العالم لرفع الأثقال "بوقوطا كولومبيا 2022 " - ميدالية برنزية لايمن باشا

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Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 12:17 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تحصل الرباع التونسي ايمن باشا ( وزن 109 كلغ) على الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة ببوقوطا (كولومبيا) في حركة الخطف ب175كغ . وجاء خامسا في نفس المسابقة في اختصاصي النتر والمجموع.
ويذكر ان باشا البطل التونسي صاحب ذهبية وفضية في دورة العاب المتوسط في جوان الماضي في الجزائر مرشح للمراهنة على لقب افضل رياضي تونس في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) - صنف افضل رياضي تونسي لعام 2022

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