بدعم وتمويل كوري: برنامج نوذجي لنشر رياضة التايكواندو في المؤسسات التربوية

تسعى وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المتداخلة من هياكل رياضية مختصة الى نشر رياضة "التاكواندو" في كافة المؤسسات التربوية وذلك بدعم مالي كوري جنوبي حسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء .





وسيكون انطلاق لبرنامج بتجربة نموذجية تشمل 100 مؤسسة تربوية من كافة أنحاء الجمهورية. ويأتي ذلك ثمرة بنود تعاون تونسي- كوري جنوبي في المجال الرياضي بعد أيام من زيارة كان أداها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الى كوريا الجنوبية بدعوة من رئيس المنظمة العالمية للتايكوندو .



وفي سياق متصل سبق لوزير الشباب والرياضة أن التقى، في اطار تعزيز التعاون الثنائي في المجال الرياضي، بسفير كوريا الجنوبية بتونس مرفوق بوفد كوري رفيع المستوى في مجال التايكواندو يتقدمه رئيس المنظمة العالمية للتايكواندو كيم بيونغ.



وقد أكد وزير الشباب والرياضية، على هامش اللقاء، حرص سلطة الاشراف على مزيد تدعيم التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وتطوير رياضة التاكواندو وتعميم ممارستها، مشيدا بالثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس بصفة خاصة وكذلك القائمين على تسيير الجامعة التونسية للتايكواندو لدى الجانب الكوري.

كما شدد الوزير الحرص على مواصلة العمل لدعم اشعاع رياضة التايكواندو وطنيا ودوليا والترفيع في عدد المجازين ونشر ممارستها في كل الجهات وفي المؤسسات الشبابية لما يتميز به هذا الاختصاص الرياضي من جانب تربوي وتأطيري هام للشباب.



ويذكر ان الجانب الكوري أعلن عن اختيار تونس لتنظيم دورة دولية للتايكواندو سنة 2023 ، مؤكدا الحرص على دعم التعاون وتطوير رياضة التايكواندو حتى تكون تونس مركز ووجهة لرياضة التايكواندو في افريقيا.

وتشهد رياضة التايكواندو منذ فترة اهتماما متزايدا في تونس، وذلك منذ اعتلاء المصارع خليل الجنودوبي لمنصة التتويج الأولمبي واحرازه للميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 + 1 في وزن أقل من 58 كلغ، وصعوده الشهر الماضي الى المرتبة الأولى في التصنيف العالمي الأولمبي، وليكون هذا التصنيف انجازا تاريخيا غير مسبوق لأي رياضي تونسي على مستوى جداول الترتيب التي تصدرها الهيئات الرياضية الدولية.

يذكر انّ لاعب التايكواندو خليل الجندوبي مرشح للقب أفضل رياضي تونسي في الاستفتاء السنوي الذي تنجزه وكالة تونس افريقيا للأنباء، .وينافسه على لقب الافضل لاعب كرة اليد الدولي أصيل النملي والرباع أيمن باشا.



