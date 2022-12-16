مدينة العلوم بتونس: تنظيم سلسلة من الأنشطة العلمية والفلكية في اطار الاحتفال بثلاثينيتها

مدينة العلوم بتونس: تنظيم سلسلة من الأنشطة العلمية والفلكية في اطار الاحتفال بثلاثينيتها

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تنظّم مدينة العلوم بتونس في اطار أنشطة الاحتفاء بثلاثينيتها، يوم 24 ديسمبر الجاري سهرة فلكية بداية من الساعة السادسة مساء الى غاية التاسعة ليلا يتخللها عرض موسيقي، حسب ما أفادت به المديرة العلمية بالمدينة نجوى باي.

وأضافت نجوى باي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن الزائرين سيتمكنون عبر التلسكوبات التي ستسخرها مدينة العلوم من رصد كوكب المريخ والمشتري وزحل الى جانب مشاهدة المجموعة النجمية "سديم الجبار العظيم" التي تصبح متاحة للمشاهدة في فصل الشتاء.
ولفتت الى أن السهرة الفلكية ستتخللها ورشات علمية حول علم الفلك الرقمي وعرض حي يشرح تصنيف النجوم وعرض موسيقي متوسطي.
وبيّنت المديرة العلمية بمدينة العلوم في سياق متصل، أن المدينة أعدت سلسلة من التظاهرات في اطار الاحتفال بمرور 30 سنة على تأسيسها على غرار تنظيم الدورة الرابعة لأيام الطيران التي ستكون يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري و تثمين الموقع الأثري "جنان أبي فهر" يومي 23 و 24 ديسمبر 2022 من خلال تنظيم زيارة للموقع وتقديم محاضرات حوله.

وجنان "أبي فهر" يرجع تاريخ انشائه للقرن 13 ميلادي تم اكتشافه في سنة 1902 ووقعت صيانته سنة 1912 ويقع بالمركز العمراني الشمالي وتم بناؤه في عهد السلطان الحفصي المستنصر.

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