مجلس وزاري لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يوم أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول المناخ والتنمية بحضور ممثلين عن البنك الدولي.



وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ ان الاجتماع يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير هذا البنك حول المناخ والتنمية في تونس، الذي يتنزل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الإعتبار المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي وشح المياه والانتقال الطاقي والإيكولوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.



وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (SNBC) والمساهمة المحددة وطنيا (NDC) وكذلك الإستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025.







