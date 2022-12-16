مكافحة الارهاب وتسوية النزاعات محور لقاء الجرندي في واشنطن مع منسق مكتب مكافحة الارهاب بالخارجية الامريكية

مكافحة الارهاب وتسوية النزاعات محور لقاء الجرندي في واشنطن مع منسق مكتب مكافحة الارهاب بالخارجية الامريكية

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 10:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الخميس بواشنطن لقاء مع منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، تيموتي باتس .

وتناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب الذي ما يزال يشكل تهديدا دوليا وذلك بالرغم من التمكن من محاصرته في العديد من المناطق.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة والعمل في هذا السياق على التسوية السلمية للنزاعات ومعالجة بؤر التوتر والصراعات التي تمثل بيئة ملائمة للإرهاب ناهيك عن تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وغير ذلك من الظواهر التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

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