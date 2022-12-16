الدورة الخامسة للمهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الأول" بتونس من 27 إلى 30 ديسمبر

تنظم جمعية السينما الوثائقية التونسية من 27 إلى 30 ديسمبر 2022 الدورة الخامسة للمهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الأول" بتونس. وستقام العروض بالمكتبة السينمائية التونسية وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الجانبين.



وعلى مدى أربعة أيام يفتح المهرجان شاشاته لصانعي الأفلام الوثائقية من مختلف أنحاء العالم لعرض تجاربهم الأولى للجمهور التونسي. ويجدد المهرجان للسنة الخامسة على التوالي اللقاء مع مختلف المدارس السينمائية والخلفيات الفنية، حيث سيتم تقديم برمجة متنوعة ومختلفة من خلال عرض 18 فيلما وثائقيا من 10 جنسيات إنتاجا و إخراجا منها أعمال من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والمغرب وسوريا ومالي وكوبا والبيرو وإيرلندا.



وإيمانا بدور الكتابة حول السينما الوثائقية تتواصل على هامش المهرجان تجربة التكوين، إذ تتضمن البرمجة هذا العام ورشة في تقنيات تحليل ونقد الأفلام الوثائقية تحت إشراف السينمائي فتحي السعيدي، وتهدف هذه الورشة إلى إكساب المشاركين و المشاركات تقنيات التحليل النقدي للأفلام الوثائقية وفهم البناء السردي المنسوب إلى مؤلفها.



وفي العمل التفكيري والبحثي داخل الورشة سيسعى المشاركون والمشاركات لمعرفة شروط صناعة الفيلم والتعرف على الكتابة الوثائقية المنفذة من خلال الصور والأصوات والعناصر الفنية والجمالية المستخدمة



وفي ما يلي قائمة الأفلام المبرمجة للدورة الخامسة:



بباراتاريا : جولي نجوين فان كوي/''49/ 2021 /فرنسا - اسبانيا



رغوة الحصان /ناتكسو لوزا/''18/ 2022 / اسبانيا



هذا الحلم الزجاجي الضخم /جوليان برنارد سيمونز /''23 / 2022 / بلجيكا



يوميات عارض السينما /داني سيغو فلوريت / "12/ 2022 / إسبانيا



من منفى إلى آخر / إلفين سيكارد / باسيلا أبو حامد/"50/ 2022/ فرنسا - سوريا



استمع إلى سقوط الجدران /ليو كيكمنيس /"54 / 2022 / فرنسا



نحن الآن هنا/ جيل إسكويز / لوري بيريسوتي/ "53 / 2022 / بلجيكا - سويسرا



نصف حرب/هانا روسلين/ "29 / 2022 / فرنسا



البنات/كريم حبيت/"52/ 2022 /فرنسا - المغرب



ذهب أو فضا /جيروم بويسون / إريك ريفوت/ "50 / 2022/ فرنسا - مالي



أصواتنا/ناتكسو لوزا/ "18 / 2022/ اسبانيا



وزن الثبات/ستيلنيس مانويل اوجيدا/ "27/ 2022 / اسبانيا - كوبا



رامبوي/ماتياس جولود/"30 / 2022/ سويسرا- ايرلندا



ثلاث كلمات لا شيء/فالنتين باولا/ "9/ 2022/فرنسا



كل ما يناسب بلدي الفرح/كلوي ليتشي لوبيز/"55 / 2022 / فرنسا



فيتاليس/إيفان سوجي/ "34 / 2022 / فرنسا



انسجام، كواليس كورال/ ستيفان آرتوس/ "49 / 2022 / فرنسا



يونغاي 7020/راكيل كالفو / لارالدي إلينا مولينا ميرينو/ "19 / 2022 / اسبانيا- البيرو



