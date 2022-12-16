تونس ستواجه تباطؤا لمبادلاتها مع أوروبا جراء الركود التضخمي في العالم

قدّرت كبيرة الاقتصاديين في غرفة التجارة الدولية بباريس، ميلاني لالوم، الخميس، أن بلدان شمال إفريقيا، ومن ضمنها تونس، توشك على مواجهة تباطؤ في المبادلات التجارية، خاصة مع أوروبا، جراء الركود التضخمي في العالم الموسوم باندلاع الحرب في أوكرانيا.



وأكدت لالوم، خلال الدورة الثانية من "محادثات الأعمال في إفريقيا"، التي نظمها المجلس المصرفي والمالي، بمقره، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية بباريس، أن "ترفيع البنوك المركزية الأوروبية لنسب الفائدة المديرية بنسق سريع، من شأنه أن يساهم في انزلاق عملات بلدان شمال إفريقيا وخاصة في تونس والمغرب ومصر".



وأوضحت الخبيرة، خلال مشاركتها عن بعد في هذا اللقاء الذي اهتم بموضوع "ما هي الآليات اللازمة لتسريع التنمية الاقتصادية في إفريقيا ؟ .. تمويل التجارة الإفريقية - النموذج التونسي"، أن تشديد السياسة النقدية الذي تعتمده البلدان الأوروبية، والتي لا تزال عرضة لخطر انقطاع التزود بالغاز وارتفاع أسعار منتجات الطاقة جراء الحرب، سيعمق مستوى التضخم وسيثقل كاهل بلدان شمال أفريقيا اكثر فأكثر بالديون".



واعتبرت ان "الحرب الاكرانية قد عرقلت تحقيق الانتعاشة الاقتصادية في شمال إفريقيا، وخاصة في تونس وليبيا، اللتين لم تستعيدا بعد مستوى الناتج الداخلي الخام المسجّل قبل انتشار جائحة كوفيد - 19".



وأضافت أن "هذه الحرب أثرت سلبا على مخزون العملة الصعبة ونسق التوريد في بلدان المنطقة، على غرار تونس باعتبار أنها تستورد نسبة 40 بالمائة من الحبوب من أكرانيا وروسيا" .



ولاحظت ان مؤسسات المنطقة مطالبة، إزاء هذا الظرف، بالعمل والتطور في بيئة "غير مستقرة" و"متقلبة" وستواجه صعوبة في النفاذ الى التمويل المحلي والخارجي.



منطقة "زليكا"، حل للنفاذ للتنمية الاقتصادية في افريقيا



ونادى المشاركون، في هذه الندوة، بأهمية تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية "زليكا" بهدف تسريع التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية.



وتساعد اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية على تعزيز التجارة البينية الإفريقية بنسبة تناهز 33 بالمائة والتقليص من العجز التجاري للقارة بنسبة 51 بالمائة، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).



وأوضح ممثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، أن التجارة البينية الإفريقية تعدّ الأضعف في العالم إذ تتراوح نسبتها بين 15 و 18 بالمائة.



وأكد بوزيان سعي تونس، التي تعدّ أوروبا شريكها التجاري الرئيسي، حاليا، الى تطوير مبادلاتها التجارية مع البلدان الافريقية وخاصة منها منطقة افريقيا جنوب الصحراء.



وأبرز أن المبادلات التجارية للبلاد مع منطقة شمال إفريقيا لا تتخطى نسبة 3 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات التونسية، مشيرا الى ان الهدف المنشود يتمثل في تطوير هذه المبادلات الى نسبة 5 بالمائة في افق 2025.



وبين انه وقع تشخيص 5 قطاعات ذات أولوية بالنسبة للتصدير الى إفريقيا، وذلك في اطار اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية، وهي النسيج والملابس ومكونات السيارات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتا الى أن هذه القطاعات تزخر بإمكانيات تصديرية حقيقية.



وذكّر باختيار تونس من ضمن البلدان الافريقية الثمانية الأولى التي ستشرع في تنفيذ اتفاقية "زليكا" المصادق عليها في جويلية 2020.



