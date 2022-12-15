السماح باستغلال ملعب الشاذلي زويتن لاحتضان المباريات بصفة استثنائية وظرفية

تقرر خلال جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الخميس باشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وبحضور والي تونس كمال الفقيه السماح باستغلال ملعب الشاذلي زويتن واحتضانه للمباريات بصفة استثنائية وظرفية مع تحديد عدد الجماهير المسموح بها بالاتفاق مع كل الأطراف المعنية على أن يتم لاحقا إستكمال الاشغال المبرمجة بالملعب.



وأكد وزير الشباب والرياضة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي حرصه على إستكمال أشغال تهيئة ملعب زويتن في الآجال المحددة ليستعيد هذا الصرح الرياضي بريقه ويسترجع جمهوره وذلك لما له من رمزية تاريخية لدى الجماهير التونسية.

هذا وقد أدى وزير الشباب والرياضة ووالي تونس زيارة ميدانية للملعب لمعاينة وضعية الملعب والمدارج وحجرات الملابس.



