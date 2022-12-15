كأس العالم 2022 - الجامعة الملكية المغربية تحتج رسميا على حكم مباراة فرنسا في نصف النهائي

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ بشأن الحالات التحكيمية التي رافقت مباراة الدور نصف النهائي أمام فرنسا (صفر-2) امس الاربعاء لحساب الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وقال البيان: "احتجّت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بقيادة المكسيكي سيسار أرتورو راموس بالازويلوس"، موضحاً أنه وجه رسالة إلى الهيئة المختصة تضمّنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مبدياً في الوقت نفسه استغرابه من عدم تنبيه غرفة حكم الفيديو المساعد لذلك".

وتابع البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي".

ويحتج المسؤولون في الجامعة المغربية على عرقلة المهاجم سفيان بوفال داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع ثيو هيرنانديز، وبدلاً من احتساب ركلة جزاء، تم منح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي فيما تتعلق الحالة الثانية بمسك أورليان تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح داخل المنطقة إثر ركلة ركنية.

















