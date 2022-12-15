شبكة مراقبون: المرسوم عدد 55 تضمن خروقات ضربت بصفة جوهرية قواعد العملية الانتخابية

قالت الرئيسة السابقة لشبكة "مراقبون"، رجاء الجبري، إن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 ، "تضمن خروقات ضربت بصفة جوهرية وصريحة قواعد العملية الانتخابية، وكل المكتسبات المتعلقة بالمسار الانتخابي من حيث الشفافية والنزاهة".



وأضافت الجبري، خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة "مراقبون " اليوم الخميس بالعاصمة، لتقديم ملاحظاتها حول "المسار الانتخابي والحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها 17 ديسمبر 2022"، ان الشبكة وبمقتضى الفصل 4 من القانون الانتخابي، متمسكة بحقها في ملاحظة العملية الانتخابية برمتها، بعيدا عن تبييض المسار واضفاء المشروعية عليه.



واعتبرت أن تواجد الشبكة يوم الاقتراع، سيتيح لها تقييم مردودية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعضاء مكاتب الاقتراع في ما يتعلق بمدى احترامهم للاجراءات القانونية، بالاضافة الى احاطة الرأي العام بكيفية سير عملية التصويت ومتابعة نسب المشاركة.



وسلطت في سياق متصل، الضوء على الخروقات المضمنة بالمرسوم 55 والمتعلقة بالعدالة التمثيلية، منددة بصياغة هذا المرسوم في الفترة الاستثنائية بصفة أحادية دون تشريك أية جهة بما فيها هيئة الانتخابات، "بما ضرب العملية الانتخابية بصفة واضحة وصريحة"، على حد تعبيرها.



واستنكرت ما اعتبرته "ضرب المرسوم لمكسب هام وهو مشاركة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية"، اذ لم تتجاوز نسبة المترشحات من النساء 12 بالمائة، واكثر من 60 بالمائة من الدوائر الانتخابية لا توجد بها مترشحات، وفق تأكيدها.



كما لاحظت أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمرسوم 55 "لا يستند الى معيار موضوعي"، بما جعل هاته الدوائر ضيقة جدا ولا تحترم عدالة التمثيل، علاوة على الغاء التمويل العمومي، وهو ما يعد حسب قولها "مس بصفة مباشرة للطبقة الهشة من النساء والشباب وذوي الاعاقة ليفتح الباب أمام أصحاب المال" (في اشارة الى مسألة جمع التزكيات وشراء الاصوات).



يذكر أن شبكة "مراقبون" كانت قدمت في وقت سابق قراءة في المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي تحت عنوان "شروط جمع التزكيات عسّرت عملية الترشح"، أكدت فيه أن مسألة التزكيات، التي مثلت احدى أهم تنقيحات هذا المرسوم، ساهمت في تسجيل صعوبات كبيرة في علاقة بتقديم الترشحات.



واعتبرت شبكة "مراقبون" أن مسألة التزكيات والتقسيم الترابي المعتمد، "أديا الى عدم توازن واضح في الترشحات المقدّمة" خاصة بين الدوائر بالداخل والخارج، حيث لم يتم تقديم اي ترشح على دائرة افريقيا، وتم تقديم ترشح وحيد على كل من دائرة آسيا واستراليا ودائرة الامريكيتين.



يشار الى أن المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.



