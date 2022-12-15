عقوبات مكتب الرابطة - توبيخ للنادي الصفاقسي ومقابلة دون حضور الجمهور لمستقبل وادي الليل

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه اليوم الخميس توجيه توبيخ للنادي الصفاقسي من اجل رمي المقذوفات على ارضية الملعب واشعال الشماريخ خلال المقابلة امام الملعب التونسي امس الاربعاء في اطار منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

كما تمت معاقبة اخصائي العلاج الطبيعي للنادي الصفاقسي منذر خليفة بمقابلتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل احتجاجاته المتكررة تجاه قرارات الحكم خلال نفس المباراة.

ومن جهة اخرى، قرر مكتب الرابطة معاقبة مستقبل وادي الليل بمقابلة واحدة دون حضور الجمهور بسبب رمي الملعب بالقوارير مما ادى الى اصابة احد مسؤولي اولمبيك مدنين خلال المبراة التي جمعت بين الفريقين يوم 10 ديسمبر الحالي لحساب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في حين تم توجيه توبيخ مرفوقا بخطية مالية قدرها 1500 دينار لقوافل قفصة بعد التنبيه عليها في مناسبة سابقة وذلك على خلفية رمي المقذوفات من قبل الجماهير في المباراة امام الملعب القابسي يوم 11 ديسمبر الجاري في اطار المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.

هذا وقرر مكتب الرابطة احالة الملف التاديبي لرئيسي جندوبة الرياضية رمزي المحمودي وقوافل قفصة رضا المحمدي على اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم.



