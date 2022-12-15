اشغال تهيئة الملعب الاولمبي بالمنزه لم توقف منذ انطلاقها (وزارة الشباب والرياضة)

ادى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش يوم الخميس زيارة ميدانية إلى حضيرة أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.



وعاين الوزير بالمناسبة تقدم سير أشغال التهيئة التي لم تتوقف منذ انطلاقها بتاريخ 10 جوان المنقضي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة بالأساس في إزالة المدارج والهياكل المعدنية القديمة بالإضافة إلى انتهاء أشغال إزالة المكونات القديمة لحجرات الملابس.



وأكد المدير العام للبناءات المدنية بوزارة التجهيز مالك مشارق أن نسبة تقدم الأشغال العامة تتطابق مع الرسم البياني والمخطط الزمني الذي تمت المصادقة عليه. واشار الى ان مكتب الدراسات كان خلال الفترة الماضية بصدد تحضير ملفات التنفيذ والاختبارات وأنه تمت المصادقة على الملف التقني من قبل جميع الأطراف المتداخلة وتم الشروع في أشغال الاختبارات على الهيكلة مؤكدا على أن سير الأشغال متواصل بنسق عادي ويحترم الآجال المحددة ولا وجود لإشكاليات مالية وأن البرمجة متواصلة والأفق والرؤية واضحة.



هذا وقد أدى طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس زيارة ميدانية لحضيرة أشغال الملعب الأولمبي بالمنزه للاطلاع على مكونات المشروع.

يذكر ان مدة اشغال تهيئة ملعب المنزه تقدر ب900 يوم باعتمادات تناهز 100 مليون دينار.



