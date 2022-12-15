قريبا بصفاقس اطلاق أول مشروع للتكوين والتدريب المهني في صيانة ميكاترونيك السيارات في خدمة ما بعد البيع

ينطلق قريبا بمركز التكوين والتدريب المهني بصفاقس تنفيذ مشروع "ستارت ترونيك" (Start - Tronic)، للتكوين في صيانة ميكاترونيك السيارات في خدمة ما بعد البيع.



ويندرج هذا المشروع الأول من نوعه في تونس، في اطار التعاون التونسي الألماني، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنيفذه بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس.



ويهدف مشروع "ستارت ترونيك"، الذي يمتد لمدة عامين ونصف، الى تكوين كفاءات في تقنية ميكاترونيك السيارات التي تجمع بين تقنيات الميكانيك والالكترونيك والاتوماتيك.



ويوفر هذا البرنامج التكويني الذي يستهدف الشباب ووكلاء بيع السيارات وأصحاب ورشات تصليح السيارات، تكوينا عصريا في قطاع السيارات يتم بموجبه اسناد شهادة تكوين في مرحلة مؤهل التقني المهني معتمدة ومحددة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني ومعترف بها من قبل المؤسسات التونسية في صيانة ميكاترونيك السيارات.



كما يحتوي هذا البرنامج على دورات تكوين مستمر حسب الطلب لموظفي وكلاء بيع السيارات وأصحاب وورشات تصليح السيارات مع تنظيم دورات تكوين قصيرة المدى لفائدة أصحاب الشهائد في مجالات التقنية وحسب احتياجات النسيج المهني.



