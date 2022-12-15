النادي الصفاقسي يستكمل اجراءاته التعاقدية مع المدرب الايطالي موريزيو جاكوباتشي

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 16:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي يوم الخميس عن انهاء كافة الاجراءات الادارية والتعاقدية مع المدرب الايطالي موريزيو جاكوباتشي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.
واضاف فريق عاصمة الجنوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان موريزيو جاكوباتشي سينطلق رسميا في مباشرة مهامه على راس الاطار الفني بداية من يوم غد الجمعة.
وتابع البيان ان التركيبة الجديدة للاطار الفني تضم هيثم مرابط في خطة مدير رياضي وانيس بوجلبان وشاكر البرقاوي كمدربين مساعدين وعبد الغفار فرج الله كمدرب حراس مرمى ومراد الخميري وانيس كمون في الاعداد البدني.
يذكر ان النادي الصفاقسي يلعب في المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى وهو يحتل حاليا المركز الاخير برصيد 3 نقاط من 4 مقابلات.

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