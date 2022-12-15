اطلاق برنامج لتدريب المكونين من الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية في مجال التصرف في المعدات الطبية

تم أمس الأربعاء، إبرام اتفاقية شراكة بين كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وجامعة تونس المنار ومدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقضي بتنظيم برنامج تكوين لمدة ثلاث سنوات في إطار التعاون الثلاثي مع الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية.



وتهدف هذه الاتفاقية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوكالة اليابانية للتعا ون الدولي الدولي، إلى تكوين ورسكلة إطارات التكوين من 12 بلدا افريقيا في مجال التصرف في المعدات الطبية وصيانتها من قبل أساتذة تونسيين، وذلك إلى غاية سنة 2025 وبتمويل من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



ويتضمن البرنامج، ثلاث دورات تدريبية، بمعدل دورة كل سنة، ستنتظم الدورة الأولى منها خلال سنة 2023 لفائدة 20 مشاركا من الدول المستهدفة، وستخصص لتدعيم المعارف والكفاءات التطبيقية للمدربين في مستوى علمي مرموق في مجال الصيانة ومراقبة جودة المعدّات الطبية في الدول الافريقية على أن يتولى المدربون المستفيدون من هذه الدورة، نقل المعارف المكتسبة لتقنيي ومهندسي المجال الطبي ولنظرائهم.



ويندرج ابرام اتفاقية الشراكة المذكورة في إطار مواصلة دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، الذي تجسم أساسا من خلال تقديم هبة خلال السنة الجارية، لفائدة المعهد تمثّلت في تجهيزات طبية وتكنولوجية ضمن "مشروع دعم الموارد البشرية في التصرف في التجهيزات الطبية خلال فترة كوفيد 19".



ووقع الاختيار على المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية، حسب بلاغ الوكالة، للاستفادة من هذا المشروع، لأهمية دوره في تكوين الموارد البشرية المختصة في مجال استعمال التجهيزات الطبية في المستشفيات.







