قبلي: عدد من فلاحي واحة دوز المركز ينظمون وقفة احتجاجية امام مقر معتمدية دوز الشمالية للمطالبة باعادة التيار الكهربائي لهذه الواحة

نفذ عدد من فلاحي واحة دوز المركز، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر معتمدية دوز الشمالية للمطالبة باعادة التيار الكهربائي المقطوع عن الواحة منذ 3 اشهر



واوضح عدد من الفلاحين ل"وات" ان طول مدة قطع التيار الكهربائي المستعمل في ضخ مياه الري من الابار بهذه الواحة، اثر الى حد كبير على جودة الصابة وبات يهدد قوت الاهالي، خاصة وان القطاع الفلاحي يمثل مورد الرزق الوحيد للكثير منهم، داعيا السلط الجهوية الى الاسراع بايجاد حل لهذا الاشكال، الذي اصبح يهدد السلم الاجتماعي بمدينة دوز في ظل تلويح الفلاحين بتنفيذ تحركات تصعيدية متتالية في صورة عدم اعادة التيار الكهربائي خاصة عقب المعاينة التي اجراها مؤخرا عدد من الخبراء للعدادات الكهربائية المستعملة لضخ المياه بابار هذه الواحة للتاكد من عدم التلاعب بها



واشار عدد من الفلاحين المحتجين الى ان قطع التيار الكهربائي عن الواحة بات يمثل اشكالية شخصية بين رئيس الجمعية المائية لهذه الواحة ومدير اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تطورت لتصل الى اروقة المحاكم مما عطل التوصل الى حلول من شانها تجاوز هذا الخلاف



واكدوا اعتزام عدد منهم الشروع منذ يوم غد الجمعة في تنفيذ اضراب جوع مفتوح امام مقر معتمدية دوز الشمالية خاصة في ظل رفض رئيس اقليم الستاغ الالتزام بمحضر الجلسة التي اشرف عليها والي الجهة منذ مدة والذي يقضي بسداد 10 في المائة من حجم دين الجمعية المائية لواحة دوز المركز تجاه شركة الكهرباء والغاز، والبالغ 17 الف دينار مع اعادة التيار الكهربائي لهذه الجمعية على ان يتم سداد باقي الدين على اقساط يتم الاتفاق حولها بين الطرفين



ومن جهته اكد رئيس اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز محمود ابراهم، لصحفي "وات" ان ملف الجمعية المائية لواحة دوز المركز، بات من انظار القضاء وان الاقليم ملتزم بتطبيق كافة الاحكام التي ستصدر في خصوص هذا الملف من قبل السلطة القضائية



