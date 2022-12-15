مدرب كرواتيا: هدفنا البرونزية المونديالية ومودريتش هو من يقرر مصيره

أكد مدرب المنتخب الكرواتي لكرة القدم أن الهدف الكبير لمنتخب بلاده يتجلى بتحقيق البرونزية المونديالية في كأس العالم 2022 حين يواجه المنتخب المغربي يوم السبت المقبل في ملعب خليفة.

وأضاف داليتش في تصريح له خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي لمقر تدريبات المنتخب الكرواتي: "نشعر بحزن كبير لعدم صعودنا إلى النهائي وكنا نتطلع للتواجد في هذه المواجهة للمرة الثانية تواليا بيد أننا لم نتمكن ولكن لابد من أن نشيد بما قدمه المنتخب وجميع اللاعبين في مشوار هذه البطولة".

وأشار داليتش الذي قاد كرواتيا لوصافة النسخة المونديالية السابقة قبل أربع سنوات إلى أن الجيل الحالي صنع تاريخا كبيرا، لافتًا النظر إلى أن الهاجس الكبير يتمثل في تحقيق الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.



وحول مصير قائد المنتخب لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا، قال مدرب كرواتيا: "مواجهة السبت المقبل ربما لن تكون الأخيرة لمودريتش الذي وحده سيحدد اللحظة المناسبة لموعد اعتزاله ومتى سيكون ذلك".

وتابع: "بلا شك اعتزال مودريتش سيشكل خسارة للمنتخب في ظل القدرات التي يتمتع بها فضلا عن أخلاقه وروحه العالية داخل الملعب وخارجه".

وعاد داليتش ليتحدث عن مواجهة الأرجنتين فقال: "طلبت من اللاعبين المحافظة على التركيز بعد تعرض مرمى الحارس دومينيك ليفانكوفيتش والتقليل من الهفوات في الخطوط الخلفية والعنق بيد أننا تلقينا الهدف الثاني من هجمة عكسية".

ويأمل الجيل الذهبي الكرواتي أن يضع كلمة الوداع لمسيرته بتكرار سيناريو مونديال 1998 حين حصد منتخب كرواتيا أول ميدالية في تاريخه ببطولات كأس العالم بنيله الميدالية البرونزية بقيادة النجم السابق دافور سوكر.

وينتظر المنتخب الكرواتي الحصول على الميدالية الثالثة في تاريخه المونديالي بعدما حصد برونزية نسخة 1998 بالفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف بجانب المركز الثاني بنسخة 2018 بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في اللقاء النهائي.



