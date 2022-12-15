مدنين: انتشار حالات التهابات تنفسية حادة و3 مرضى بفيروس "كورونا" في قسم انعاش مدنين

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 12:57 قراءة: 0 د, 44 ث
      
افاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز ان 3 مصابين بفيروس "كورونا" يقيمون حاليا بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين، لافتا الى تسجيل حالات متفرقة لاصابات جديدة بهذا الفيروس وتسجيل حالات وفايات ايضا دون تسجيل اي متحور جديد، وهو ما يؤكد تواصل وجود فيروس "كورونا" حسب قوله.

واشار الى ان العيادات الخارجية واقسام الاستعجالي بمختلف المستشفيات ومراكز الصحة الاساسية بولاية مدنين، تشهد ارتفاعا في عدد حالات الالتهابات التنفسية الحادة، موضحا انه تم رصد في اطار برنامج المراقبة الوبائية فيروس الانفلونزا الذي يستوجب الاتصال بالطبيب واحترام مختلف الشروط الوقائية من حمل الكمامة والتباعد وغسل الايدي والتهوئة والابتعاد عن الاكتظاظ، وفق تعبيره.

اما عن بكتيريا "شيغيلا" فاشار الى ان الثلاثة حالات التي تم تسجيلها بالجهة قد شفيت دون تسجيل اية حالات ثانوية مع مواصلة الترصد واليقضة تحسبا للتفطن لاية حالات اخرى، داعيا الى اجراء التحاليل والتوجه الى الطبيب عند حالة اسهال مصحوب بارتفاع درجة الحرارة .


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