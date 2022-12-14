محسن حسن: تأجيل عرض الملف التونسي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤشر سلبي جدا


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 22:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، إن تأجيل عرض الملف التونسي على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤشر سلبي جدا.


وأضاف محسن حسن في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فايسبوك، أن إدارة الملف الإقتصادي و المالي في تونس تستدعي المراجعة قبل فوات الأوان.

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وكان صندوق النقد الدولي حيّن رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتى 22 ديسمبر 2022

ولفت صندوق النقد الدولي الذي حين معطيات رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، اليوم الاربعاء على موقعه الالكتروني، ان هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.
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وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لتمويل الميزانية



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